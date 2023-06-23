Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа провели дизайн-сессию по ИИ-трансформации региона. В мероприятии приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, топ-менеджеры Сбера, руководители и представители региональных департаментов и администрации города.

Участниками также стали молодые управленцы Уральского федерального округа в рамках IV модуля программы профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном управлении», который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

Работа на дизайн-сессии проходила в проектных командах. Каждая из них рассматривала возможности применения технологий искусственного интеллекта в приоритетных сферах, таких как образование, экология, здравоохранение, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство. В модерировании проектных команд участвовали представители компании Strategy Partners.

Итогом совместной работы стал пакет предложений по внедрению в регионе сервисов и цифровых решений на базе искусственного интеллекта, разработанный совместно со специалистами Сбера в области ИИ.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа: «Технологии искусственного интеллекта должны работать на развитие человеческого капитала. В этом отношении необходимо учитывать принцип «люди – людям». Конечная цель любого проекта – гражданин, его благополучие, качество жизни».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Совместно с правительством Югры Сбер уже реализовал ряд инициатив в области ИИ — в частности, в сфере здравоохранения. Уверен, что совместная продуктивная работа на дизайн-сессии поможет определить новые перспективные направления, где внедрение технологий на основе ИИ принесет наибольший эффект для экономики региона и его жителей».

Лев Тёмин, исполнительный директор по исследованию данных-начальник центра разработки AI/ML-решений Сбербанка: «ИИ трансформация регионов – это один из важных элементов модернизации цифровой инфраструктуры управления государством. Тот элемент, который при правильном использовании открывает перед регионом новые возможности для улучшения качества жизни. У дизайн-сессии три больших цели. Во-первых, выровнять понимание того, что такое искусственный интеллект. Во-вторых, синхронизовать направления, в которых модели машинного обучения могут помочь региону выйти на новый уровень развития. Наконец, определить и выбрать те направления, которые могут быть флагманами изменений. Еще одно преимущество дизайн-сессии в том, что появляются новые идеи на стыках направлений. Для нас большая честь выступать в Югре, делиться своими знаниями и опытом в одном из ведущих регионов страны».