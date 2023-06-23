В мае 2023 года Уральский банк Сбербанка выдал более 50 млрд рублей ипотечных кредитов. По данным аналитиков Домклик, это рекордные показатели с начала года. Объем выданных средств по сравнению с апрелем вырос на 5%, а по сравнению с январем – в 2 раза. В Ханты-Мансийском автономном округе в мае этого года по ипотечным программам было выдано 7,6 млрд рублей.

Также отмечается рост и по льготному ипотечному кредитованию. Так, по «Семейной ипотеке» в мае 2023 года Сбер выдал в Уральском регионе 13,3 млрд рублей, что на 6,5% больше, чем было в апреле 2023 года. По «Господдержке» объем выданных кредитов составил 12,1 млрд рублей, превысив показатели апреля на 17,5%.

Всего за январь-май 2023 года объем выданных жилищных кредитов в Уральском банке Сбербанка превысил 200 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Розничный кредитный портфель банка в регионе растет по всем основным направлениям. Однако наибольший темп прироста показывает жилищное кредитование. При этом примерно половина выданных ипотечных кредитов приходится на льготные программы. Ипотека с господдержкой и «Семейная ипотека» по-прежнему остаются популярными у уральцев».