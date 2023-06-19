Сургутянка Ирина Зимина стала одним из победителей смотра-конкурса по охране труда.

Сотрудница Сургутской ГРЭС-2 заняла второе место в ежегодном городском смотре-конкурсе по охране труда.

Организатором выступила администрация г. Сургута. Специалисты по охране труда городских предприятий были поделены на четыре группы и представляли организации промышленности; энергетики, строительства, транспорта и связи; бюджетной сферы; сферы услуг и нематериального производства.

Сам конкурс состоял из трех этапов. На первом из них участница от Сургутской ГРЭС-2 Ирина Зимина представила презентацию по работе в ограниченном и замкнутом пространствах. На втором успешно справилась с вопросами в области охраны труда. И в завершениивыполнила практическое задание: реанимационные мероприятия для пострадавшего на производстве.

По словам Ирины Зиминой, в этом году на смотре-конкурсе прозвучало много новых инновационных идей от специалистов по охране труда – участников смотра- конкурса. Прежде всего – в области IT технологий. Например, с помощью специальных программ упрощается обучение и проверка знаний по охране труда у сотрудников предприятий.

В свою очередь специалисты компании Юнипро отличаются тем, что ежегодно делятся новыми темами по охране труда, которые уже действуют на предприятии, закреплены приказами и распоряжениями.

Таким образом, наработанный энергетиками опыт позволяет внедрять лучшие практики работы в области охраны труда в энергетической и промышленной сфере.