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​Сбербанк сообщил о падении доли валютных вкладов до 8%

Доля валютных вкладов в Сбербанке с начала прошлого года сократилась более чем вдвое

​Сбербанк сообщил о падении доли валютных вкладов до 8%
Фото: Сбер

Доля валютных вкладов в Сбербанке с начала прошлого года сократилась более чем вдвое - до примерно 8% на текущий момент, при этом доля юаня в валютном портфеле увеличилась до 10%, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев. Об этом пишет РИА Новости.

"Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет на текущий момент около 8%. Валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается уже второй год, с начала 2022 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Царев подчеркнул, что больше всего снизилась доля доллара – на 12 процентных пунктов, однако он не стал раскрывать его текущую долю в валютном портфеле.

"Объем средств физических лиц в китайской валюте постепенно увеличивается, сейчас доля юаня в валютном портфеле пассивов Сбербанка достигла 10%. Мы прогнозируем, что она продолжит расти постепенно, без каких-либо резких изменений", - добавил первый замглавы Сбербанка.


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Сегодня в 09:09, просмотров: 83, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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