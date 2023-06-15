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​Сбер заключил первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам

Сбер заключил первую сделку передачи цифровых финансовых активов третьим лицам на собственной платформе цифровых активов

​Сбер заключил первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам
Фото: Сбер

Сбер заключил первую сделку передачи цифровых финансовых активов (ЦФА) третьим лицам на собственной платформе цифровых активов. Об этом на Петербургском экономическом форуме сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Первичным инвестором в ЦФА на золото, эмитентом которого выступил Сбер, стала компания ООО «АУРУМСОФТ РУС» — разработчик компьютерного программного обеспечения. Предприятие решило не предъявлять ЦФА к погашению, а передать его золотодобывающему холдингу «МПК ГРУПП». Компании отметили, что процесс заключения сделок ЦФА на золото оказался быстрым, простым и не потребовал специальных знаний в области ИТ.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Пропилотировав сделку по передаче ЦФА третьим лицам, Сбер совместно с клиентами реализовал полный жизненный цикл сделок ЦФА на золото на собственной платформе – от выпуска цифровых финансовых активов, их приобретения и погашения до передачи между юрлицами. Реализация этой сделки даёт рынку импульс к созданию вторичного оборота ЦФА на золото. Следующим этапом станет обеспечение ликвидности активов на вторичном рынке».

Игорь Одноралов, генеральный директор ООО «АУРУМСОФТ РУС»:

«Мы, как молодая ИТ-компания, которая занимается автоматизацией бизнес-процессов, в последнее время уделяем много внимания технологии блокчейн. Нас заинтересовала платформа Сбера, поэтому мы решили принять участие в её пилотировании, проинвестировав в ЦФА на золото. Этот актив нас привлёк с точки зрения возможности диверсифицировать инвестиционный портфель компании, поскольку золото является одним из защитных активов в период нестабильности».

Михаил Тикунов, генеральный директор ООО «МПК ГРУПП»:

«Основная деятельность нашей компании добыча рассыпного золота на территории Республики Алтай. У нас есть идея выпускать собственные ЦФА, обеспеченные золотом. Поэтому мы решили сначала пройти путь вместе со Сбербанком и понять все нюансы. Протестировали роль вторичного инвестора и приобрели ЦФА на золото, поскольку для нас это понятный актив. Мы предполагаем, что этот инструмент может стать альтернативой для размещения свободной ликвидности для компаний реального сектора экономики в сравнении с классическими банковскими продуктами. Пока мы не планируем предъявлять ЦФА к погашению, поскольку актив позволяет получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото. Ждём нужную цену. В целом ЦФА нам кажется хорошим инструментом для распределения финансовых ресурсов внутри группы компаний через передачу цифровых финансовых активов».

ЦФА — это финансовый инструмент в цифровом формате. Их выпуск, учёт и обращение осуществляются на основе распределённого реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. ЦФА на золото — это ЦФА на денежные требования, цена и объём обязательств по которым зависят от динамики цен на золото. Подробнее о ЦФА на золото — по телефонам 8-800-555-57-77 или 0321 (при звонке с мобильного).


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