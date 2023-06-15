Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в Сбере по итогам 2023 года может достичь порядка 350 млрд рублей

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в Сбере по итогам 2023 года может достичь порядка 350 млрд рублей. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, пишет ТАСС.

«В этом году мы ожидаем получить порядка 350 млрд рублей эффекта от искусственного интеллекта», — сказал он, уточнив, что в прошлом году эффект от внедрения ИИ составлял 250 млрд рублей.

В 2021 году Сбербанк одним из первых в России утвердил принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта в своей экосистеме.