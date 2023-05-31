В Сургуте идет активное строительство первого дома-эстета «Бенуа» . Девятиэтажный проект украсит 30 микрорайон города. Каждая деталь тщательно разрабатывалась авторами проекта. Все, от французских балкончиков до входных групп, будет вызывать настоящее эстетическое наслаждение. Особого внимания заслуживают планировочные решения. Всего их 23.

Авторы создали разные комбинации для любого сценария жизни. Логичное зонирование, размерная линейка и эксклюзивные опции позволят максимально использовать возможности пространства.

Для истинных ценителей эстетики в доме предусмотрены ванные комнаты во французском стиле, где много естественного света благодаря оригинальному решению — окну. Такая ванная точно придется по душе утонченным, творческим натурам и знатокам искусства.

Те, кто любят естественное освещение пространства обратят внимание на оранжерейные спальни с угловыми окнами с увеличенной площадью остекления. Такое решение создает разные режимы освещения в течение дня. Естественный солнечный свет подчеркнет особенности интерьера, а пространство возле окон станет удачной средой для жизни большинства видов декоративных растений. Можно создать красивую зеленую зону.

В 52% квартир предусмотрены отдельные гардеробные. Они хороши тем, что здесь можно разместить гораздо больше вещей, по сравнению со шкафом. Одежду можно разложить по цвету, стилю, сезону. А пространство разделить на несколько зон — для каждого в семье своя. И, конечно, установить большое зеркало для оценки образа.

Одно из трендовых решений —мастер-спальни, где у родителей будет собственная гардеробная комната. Такая особенность планировки важна для больших семей. Если у супружеской пары есть дети или вместе с ними живут старшие родственники.

Для тех, кто ищет квартиру большой площади в доме проработаны варианты объединения квартир.

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