В первый день лета будущие жители квартала «Булгаков» получили прекрасную новость

В первый день лета будущие жители квартала получили прекрасную новость - финальный дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию!

Остались считанные дни до того, как парадные распахнут свои двери, а жители начнут писать новую историю жизни.

Квартал «Булгаков» притягивает к себе горожан особенным внешним видом. Всё дело здесь в авторском проекте и изящных деталях. Роскошные кремовый и шоколадный оттенки, утонченные кипенно-белые детали — все эти эпитеты предназначены фасадам квартала.

Ещё одна важная особенность квартала Булгаков - парадные в классическом стиле, оформленные по индивидуальному проекту. Здесь учтена каждая деталь: входная группа на уровне земли, панорамное остекление, витражные двери, скамья для ожидания, мини-библиотека, художественная роспись стен, люстры европейского дизайна, керамический гранит коллекции «Bromley» от «KERAMA MARAZZI», встроенные почтовые ящики и зеркало в полный рост

Эстетика и продуманные технические решения квартала «Булгаков» — тема, на которую хочется говорить как можно подробнее. Ведь каждая деталь здесь прошла тщательный отбор специалистом и создает особенный облик квартала.

Сейчас в доме активно ведётся подготовка квартир к передаче собственникам и уже этим летом будущие жители получат ключи.

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