C 03 июня 2023 года на Сургутской ГРЭС-2 будет выведен в средний ремонт энергоблок №3

В ходе среднего ремонта энергоблока №5 был выполнен большой комплекс работ сравнимый с объемом капитального. Заменены четыре паросборных коллектора и два гиба на котле, проведен контроль металла на двадцати восьми трубопроводах и двадцати четырех сосудах. Обнаруженные по результатам диагностики дефекты были устранены.

С 03 июня 2023 года на Сургутской ГРЭС-2 будет выведен в средний ремонт энергоблок №3. Энергетикам предстоит выполнить вскрытие одного из цилиндров турбины (ЦНД-1) и замену ротора низкого давления №1, а также – весь комплекс работ по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов и сосудов.

Помимо этого необходимо будет заменить трубопровод третьего отбора турбины, элементы трубопровода питательной воды – коллекторы и гибы, а также тройники. Заменят на энергоблоке №3 компенсатор циркводовода, два узла объединения острого пара и семь пароохладителей низкого давления.

Кроме того, с 22 июня на станции начнется ремонт дымовой трубы №1. По результатам обследований подлежит восстановлению небольшая часть ее внутренней поверхности. Дополнительно будет выполнена антикоррозийная обработка дымового колпака на оголовке трубы.