Летом на Сургутской ГРЭС-2 запланирована подготовка оборудования к осенне-зимнему периоду

23 мая филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» завершил отопительный сезон. С 17 по 30 июля на станции запланирован большой объем работ по подготовке оборудования к осенне-зимнему периоду.

По итогам диагностики оборудования на Сургутской ГРЭС-2 выполнят локальные замены участков трубопроводов теплосети, в том числе – секторных отводов диаметром 800 мм. Кроме того, на станции отремонтируют насосный парк вместе с гидромуфтами для подачи теплоносителя.

В завершении подготовки к осенне-зимнему сезону 23/24 г. г, в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проведут гидравлические испытания и заполнение теплосети.