Федеральная строительная компания 101 GROUP поделилась опытом ремонта апартаментов для земляка

В этой статье покажем интерьер апартаментов в 100м2 сургутского бизнесмена в ЖК Лазурный Берег г. Сочи. Весь процесс ремонта занял почти 2 года и 20 миллионов рублей бюджета.

Общая атмосфера интерьера светлая, природная и гостеприимная, что делает его идеальным местом для отдыха и комфортного проживания.

Экскурсию начнем со светлой кухни-гостиной с панорамными окнами и выходом на террасу:

Кухня без верхних модулей, с полочкой для декора и большим пеналом, где удобно разместилась вся кухонная утварь. Мраморная столешница отлично сочетается с природной текстурой дерева - на такой кухне так и хочется готовить.

Небольшой рабочий уголок декорирован мхом до потолка - необычное решение, которое мы ещё увидим в интерьере.

Удобный диван с шикарным видом на море и кофейный столик с дизайнерскими вазами. Гостиная украшена легким текстилем натуральных оттенков и зелеными растениями, которые оживляют пространство.

Дальше пройдемте в спальню:

Спальная комната выполнена в бежевом цвете, на котором акцентом выделяются все темные предметы интерьера: подвесные прикроватные светильники, серая кровать, Бьюти столик на чёрной опоре, зеркало и картины в черных рамах.

Также ярким акцентом является небольшая гардеробная с тонированными стеклянными фасадами.

Детская:

В комнате теплая и уютная атмосфера, яркие цвета и игривый декор создают веселую атмосферу для детей. Стены окрашены в светлый цвет, а большое окно позволяет естественному свету проникать в комнату.

В комнате двухъярусная кровать из прочного дерева, на верхний ярус которой можно попасть по лестнице или настоящему скалодрому. Снизу расположен комфортный диван и стеллаж для хранения мелочей.

В целом, у нас получилось идеальное место для детей, где они могут играть, учиться и расти.

Настало время ванной комнаты. В этой квартире их две:

В основной ванной комнате находятся: санузел, овальная ванна, и красивая стена из мха, которая придает ощущение естественности и свежести.

В апартаментах также есть гостевой санузел, изюминкой которого стала дизайнерская раковина «из бетона», что в очередной раз подчеркивает общую концепцию интерьера.

Коридор:

В коридоре продолжена тема вертикального озеленения стен, и сделаны вертикальные дорожки из мха, которые красиво играют светом, благодаря световым трассам вдоль них.

Контроль за работой велся удаленно, благодаря мобильному приложению от 101 GROUP и авторскому надзору руководителя проекта.

О компании 101 GROUP:

Сургутский филиал 101 GROUP сейчас реализовывает не менее крутые решения на 8 объектах в городе.

До 1 июня 2023 дарят 80 000 рублей на разработку дизайн-проекта и рабочей документации.

О проекте в цифрах

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