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Сбербанк получил в первом квартале рекордные 357,2 млрд рублей прибыли

Сбербанк опубликовал отчетность по МФСО за первый квартал 2023 года

Сбербанк получил в первом квартале рекордные 357,2 млрд рублей прибыли
Фото: Сбер

Сбербанк опубликовал отчетность по МФСО за первый квартал 2023 года. Банк получил прибыль в размере 357,2 млрд руб. Как отметил глава кредитной организации Герман Греф, результат стал рекордным для этого периода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%»,— заявил Герман Греф.

Совокупный кредитный портфель Сбербанка в период с января по март увеличился на 4,5%. Показатели выросли за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства, объяснили в Сбербанке. Розничный кредитный портфель по итогам первых трех месяцев составил 13 трлн руб. (+4,4%). С начала 2023 года было выдано свыше 1,5 трлн руб. розничных кредитов. Доходность розничных кредитов осталась на уровне 11,7%. Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года до 7,9 трлн руб., портфель потребительских кредитов — на 2,6%, до 3,6 трлн руб.

По результатам первого квартала чистая прибыль группы составила 357,2 млрд руб., прибыль на обыкновенную акцию — 16,78 руб. Собственные средства Сбера выросли на 5,8%, до 6,1 тлрн руб. Операционные расходы группы достигли 181,9 млрд руб. В отчете кредитной организации отмечается, что это связано с масштабным сокращением операционных затрат в 2022 году.

Количество активных клиентов-физических лиц Сбербанка составило 106,3 млн человек, активных корпоративных клиентов — более 3 млн. В Сбербанке отметили, что на конец апреля число клиентов выросло до 106,5 млн. Средства физических лиц в первом квартале составили 18,5 трлн руб. (+0,3%), юридических лиц — 11,6 трлн руб. (+1,6%).


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