Компания «Ростелеком» в ХМАО реализовала проект по подключению учреждений к публичной сети Wi-Fi

Компания «Ростелеком» в ХМАО реализовала один из крупнейших на Урале проектов по подключению учреждений к публичной сети Wi-Fi. Телеком-провайдер предоставил канал связи и услугу авторизации с использованием 75 точек беспроводного доступа к сети интернет в Югорском государственном университете (ЮГУ).

Ежедневно учебное заведение в Ханты-Мансийске посещают около 4 000 человек, включая студентов, сотрудников и гостей вуза. В первую очередь Wi-Fi предназначен для посетителей различных мероприятий на площадке университета: обучений, курсов и тренингов.

Роман Кучин, ректор Югорского государственного университета: «У Югорского госуниверситета есть несколько ресурсов в сети интернет: сайт, страницы в социальных сетях и даже видеохостинг. Точки Wi-Fi-доступа позволят нам лучше понимать предпочтения студентов и, соответственно, внимательнее подходить к формированию информационной повестки вуза, запускать новые полезные активности для существующей аудитории и абитуриентов. При этом мы можем быть уверены в качестве связи и сохранности данных».

Технические специалисты университета самостоятельно контролируют функции системы: мониторят интересы пользователей, просматривают статистику их подключения к сети Wi-Fi, управляют скоростью доступа к ней и назначают максимальное количество потребляемого трафика на одного человека.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «У компании ''Ростелеком'' богатый опыт организации публичной сети Wi-Fi. Мы ежегодно реализуем план по оснащению беспроводным интернетом государственных учреждений, компаний любого масштаба, а также мест массового отдыха населения. Например, в 2022 году мы реализовали инфраструктурный проект по подключению бесплатного Wi-Fi в городском парке Лангепаса. Отмечу, что для организации связи мы используем только проверенное отечественное оборудование, адаптированное под климатические условия Югры».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня наши сервисы используют тысячи клиентов по всему Уралу. Мы знаем, что нужно предприятию любого масштаба. Для удобства мы объединили в одну экосистему все цифровые сервисы "Ростелекома" для бизнеса. Наши техническая поддержка и сопровождение работает 24/7».

С функциональной точки зрения организовать публичный Wi-Fi «Ростелеком» может в любой точке мира и на разных площадках: от АЗС, автосалонов и общественного транспорта до стадионов, экспоцентров и IT-парков.