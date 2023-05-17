Метрологическая служба «Транснефть – Сибири» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности в области обеспечения единства измерений. Право поверки подтвердила Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) по Уральскому федеральному округу.

В этом году проверка метрологической службы впервые проходила в формате видеоконференции. Во время процедуры подтверждения компетентности были проверены участки поверки и калибровки во всех филиалах нефтетранспортного предприятия. Оценивалось соответствие критериям помещений метрологических лабораторий, состояние эталонной базы, актуальность фонда нормативной документации. Эксперты Росаккредитации также оценили уровень знаний и умений руководящего состава и персонала метрологических служб предприятия, всего проверку прошли 37 поверителей.

По результатам проверки область аккредитации «Транснефть – Сибири» по 70 позициям была подтверждена, еще по 42 позициям – расширена. В том числе, впервые получено право поверки радарных уровнемеров типа Eclipseи индивидуальных газосигнализаторов, градуированных на гексан.

В производственных процессах на предприятии задействовано около 90 тысяч средств измерений, из которых специалисты метрологических служб собственными силами поверяют 70 процентов приборов (для поверки остальных средств измерений привлекаются сторонние организации).

Действующий аттестат аккредитации метрологической службы был получен предприятием в 2016 году. После чего нефтепроводчики дважды проходили процедуру подтверждения компетентности.