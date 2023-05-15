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Вслед за энергоблоком №1 на Сургутской ГРЭС-2 модернизируют энергоблок №6

На Сургутской ГРЭС-2 стартовала масштабная работа по модернизации энергоблока №6

Вслед за энергоблоком №1 на Сургутской ГРЭС-2 модернизируют энергоблок №6
Фото: Сергей Катаев

Подготовка к модернизации ведется по нескольким направлениям: проектно-изыскательские работы, поставка материально-технических ресурсов и оборудования, строительно-монтажные работы. Выполнены проектные работы, разработана рабочая документация по замене цилиндров высокого и среднего давления с клапанами, замене генератора, токопровода, системы возбуждения, релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Уже в июне 2023 года планируется поставка кабельной продукции. Прибытие системы возбуждения намечено на июнь-июль, поставка статора с комплектующими в октябре-ноябре, поставка панелей релейной защиты и противоаварийной автоматики – в ноябре, токопроводов и шинопроводов – в декабре 2023 года. Летом 2024 года доставят цилиндры турбины с комплектующими.

Активная фаза модернизации энергоблока № 6 начнется 1 августа 2024 года. Начало поставки мощности планируется 1 марта 2025 года.


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