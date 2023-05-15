16+
Логотип Сиапресс
USD  79,1004   EUR  86,0862  

Новости

Больше новостей
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

Строительство жилых домов в сельской местности Югры обеспечили электричеством

Энергетики обеспечили электричеством еще две стройплощадки в Казыме

Строительство жилых домов в сельской местности Югры обеспечили электричеством
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» присоединили к сетям две стройплощадки в сельском поселении Казым в ХМАО-Югре. Здесь по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019-2024 годах» возводятся многоквартирные дома.

В рамках мероприятий по техприсоединению энергетики смонтировали распределительные шкафы 0,4 кВ. Теперь строительные площадки будут получать электричество от питающего центра 110 кВ «Амня» через две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Чтобы следить за параметрами качества и объема передаваемой электроэнергии, специалисты установили интеллектуальные приборы учета. Когда стройка завершится, «Россети Тюмень» возьмут на себя обязательства по электроснабжению готовых многоквартирных домов.

«Россети Тюмень» многие годы обеспечивают электроэнергией поселок Казым, большую часть населения которого составляют представители коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, в рамках оказания нетарифных услуг компания обслуживает уличное освещение населенного пункта.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:35, просмотров: 150, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Симфонический оркестр Сургутской филармонии переоделся в новые костюмы 586
  2. В Сургуте 19-летний водитель «ВАЗ» устроил аварию с четырьмя пострадавшими 576
  3. Новым заместителем по вопросам ЖКХ в Нижневартовске стал Анатолий Боков 529
  4. Пенсионер из Пыть-Яха хотел приобрести двигатель для автомобиля, но потерял более 100 тысяч рублей 466
  5. Сургутянка Екатерина Бежан стала чемпионкой мира по тайскому боксу 449
  6. ​Югорчанам расскажут все подробности о летней оздоровительной кампании для детей 435
  7. ​Ландшафтный пожар в Нижневартовском районе локализовали 424
  8. Югорчанки могут высказать свое мнение о дискриминации женщин в округе 384
  9. Более четырех миллиардов рублей было выделено на капитальный ремонт в Югре в прошлом году 384
  10. ​В Югре появятся кедровые сады в память о ветеранах ВОВ 371
  1. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2917
  2. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 2901
  3. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 2255
  4. ​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2» 2179
  5. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2098
  6. ​А что случилось 2050
  7. Уродство Сургута: возведение гаража в районе Строителей продолжается? 2008
  8. ​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае 1985
  9. ​Парад Победы в Москве прошел без воздушной части 1933
  10. ​В Радужном концессионер модернизирует сети Водоканала 1828
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 7124
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6329
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6156
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5953
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5644
  6. Эх, жизнь река… 5382
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5060
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4762
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4396
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4195

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика