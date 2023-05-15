Лекции пройдут в рамках ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey

16 мая Сбер на площадке «Школы 21» в Сургуте проведет серию образовательных лекций по искусственному интеллекту (ИИ). Мероприятие пройдет в рамках ежегодной международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

На лекциях ведущие эксперты в сфере ИИ расскажут, какой вклад в развитие страны вносят технологии ИИ и какую пользу приносят людям. Слушатели узнают о новейших трендах, примерах разработки и внедрения нейросетей в обществе и бизнесе.

Сбер проведет онлайн-трансляцию мероприятия, которую можно будет посмотреть на сайте.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В этом году Сургут стал одним из восьми городов, где пройдут лекции в рамках международной конференции AI Journey. Сегодня тема искусственного интеллекта вызывает большой интерес. Важно, чтобы у людей была возможность узнать о перспективах развития Al, сферах применения, возможностях и значимости в современном мире».

Помимо Сургута, с апреля по июнь 2023 года Сбер проводит образовательные лекции по ИИ в Казани, Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде и Владивостоке. С расписанием можно ознакомиться на сайте.