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​До 2,8 млн рублей увеличен размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям

Совет Федерации одобрил закон об увеличении размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям

​До 2,8 млн рублей увеличен размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Совет Федерации одобрил закон об увеличении размера гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей.

Негосударственную пенсию в России копят более 6,2 млн человек, из них более 252 тысяч – клиенты Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда.

С 1 января 2023 года заработала система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, участником которой стал Ханты-Мансийский НПФ.

Сумма страхования составляла 1,4 млн рублей, а с 28 апреля 2023 года лимит увеличен до 2,8 млн рублей.

Таким образом средства клиентов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения будут защищены. Сохранность гарантирует Агентство по страхованию вкладов.


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