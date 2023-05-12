Первой компанией, разместившей ЦФА на платформе Сбера, стал тюменский застройщик ГК ЭНКО

Уральские предприятия начали выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) в информационной системе Сбера. Первой компанией, разместившей ЦФА на платформе банка, стал тюменский застройщик ГК ЭНКО.
Цифровые финансовые активы удостоверяют денежные требования к эмитенту, их учет осуществляется путем внесения соответствующей записи в информационную систему Сбера на основе распределенного реестра (технологии блокчейн). Это позволяет присвоить активу уникальную информацию о его принадлежности конкретному лицу, такую информацию невозможно подделать, удалить или изменить.
Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:
«Рынок цифровых финансовых активов только начал активно развиваться: в
прошлом году Сбер был включен в реестр операторов информационных систем, а
сегодня на платформе цифровых активов Сбера прошло более 15 выпусков. Стоить
отметить, что выпуск классических облигационных займов — долгая процедура,
которая может длиться несколько недель, а для размещения ЦФА на информационной
платформе Сбера требуется несколько минут. При этом выпустить ЦФА может компания
с любым объемом бизнеса. Если выпуск облигаций доступен только предприятиям крупного
и среднего бизнеса, то ЦФА могут выпустить компании любого масштаба».
Елена Будимирова, финансовый директор Группы компаний ЭНКО:
«Переход на цифровой формат работы позволяет нашей компании решать несколько важных вопросов – сокращать издержки и экономить время. На выпуск ЦФА мы потратили всего несколько минут. Уверена, что этот сервис в перспективе сможет составить конкуренцию классическим финансовым услугам».