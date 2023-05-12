16+
Логотип Сиапресс
USD  75,8846   EUR  82,8877  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к переименованию зарубежных брендов?

Хорошо 60.1%

Плохо 26.8%

Не знаю 13.1%

Всего голосов: 168

Комментировать
0
Больше опросов

​Уральские компании начали выпускать цифровые финансовые активы на платформе Сбера

Первой компанией, разместившей ЦФА на платформе Сбера, стал тюменский застройщик ГК ЭНКО

​Уральские компании начали выпускать цифровые финансовые активы на платформе Сбера
Фото: Сбер

Уральские предприятия начали выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) в информационной системе Сбера. Первой компанией, разместившей ЦФА на платформе банка, стал тюменский застройщик ГК ЭНКО.

Цифровые финансовые активы удостоверяют денежные требования к эмитенту, их учет осуществляется путем внесения соответствующей записи в информационную систему Сбера на основе распределенного реестра (технологии блокчейн). Это позволяет присвоить активу уникальную информацию о его принадлежности конкретному лицу, такую информацию невозможно подделать, удалить или изменить.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Рынок цифровых финансовых активов только начал активно развиваться: в прошлом году Сбер был включен в реестр операторов информационных систем, а сегодня на платформе цифровых активов Сбера прошло более 15 выпусков. Стоить отметить, что выпуск классических облигационных займов — долгая процедура, которая может длиться несколько недель, а для размещения ЦФА на информационной платформе Сбера требуется несколько минут. При этом выпустить ЦФА может компания с любым объемом бизнеса. Если выпуск облигаций доступен только предприятиям крупного и среднего бизнеса, то ЦФА могут выпустить компании любого масштаба».
Елена Будимирова, финансовый директор Группы компаний ЭНКО:

«Переход на цифровой формат работы позволяет нашей компании решать несколько важных вопросов – сокращать издержки и экономить время. На выпуск ЦФА мы потратили всего несколько минут. Уверена, что этот сервис в перспективе сможет составить конкуренцию классическим финансовым услугам».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:05, просмотров: 126, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 1057
  2. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 903
  3. 344 миллиона рублей задолжали арендаторы муниципальной земли в Сургуте 886
  4. ​В Ханты-Мансийске прошла ярмарка вакансий для молодежи 882
  5. ​В Югре на федеральных трассах введен режим повышенной готовности 853
  6. Владимир Фризен покинул пост первого замдиректора департамента культуры Югры 496
  7. В Сургуте осудят водителя грузовика за гибель рабочего на территории месторождения 415
  8. Сургутянин на иномарке сбил 10-летнего велосипедиста 382
  9. На трассе Сургут−Нижневартовск стартовал капитальный ремонт 342
  10. Югорчанам разрешили посещать леса, но есть исключения 321
  1. Куда сходить в Сургуте на выходных 6-9 мая? // АФИША 3054
  2. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 2874
  3. Удалось ли режиссеру «А зори здесь тихие» передать главный замысел автора? // РЕЦЕНЗИЯ СИА-ПРЕСС 2699
  4. В ХМАО ожидается ветер, порывы которого будут достигать 24 метров в секунду 2561
  5. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2493
  6. ​В Югре расширили возможности потратить региональный маткапитал и отменили один ценз оседлости 2457
  7. Энергетики провели «Уроки Победы» для учащихся Югры и Ямала 2399
  8. ​Ханты-Мансийск претендует на звание «Город трудовой доблести» 2227
  9. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2225
  10. ​Парад «Под парусами Победы» пройдет в Тюмени 2210
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 6709
  2. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 6500
  3. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 5678
  4. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 5500
  5. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5278
  6. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5199
  7. Эх, жизнь река… 4775
  8. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4432
  9. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4280
  10. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3853

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика