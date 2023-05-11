Для тушения природных пожаров привлечено более 20 работников и 7 единиц техники

АО «Транснефть – Сибирь» с 6 по 9 мая 2023 г. приняло участие в ликвидации четырех природных пожаров на территориях в близости своих объектов. Для их тушения было привлечено более 20 работников и 7 единиц техники предприятия. Непосредственная угроза производственной деятельности предприятия отсутствовала.

В настоящее время в ряде сибирских регионов отмечается значительный рост числа ландшафтных пожаров. Их основными причинами возникновения на фоне существенного потепления является пал травы и массовый выезд населения в выходные на пикники в лесные зоны.

К сожалению, не всегда удается быстро справится с возгораниями. В конце апреля несколько суток бригады компании работали на ликвидации крупного пожара в поселке Сосьва Свердловской области.

Предприятие продолжает в круглосуточном режиме осуществлять противопожарный мониторинг производственных объектов, в обществе обеспечен доступ к информации о наличии термоточек и возгораний, организовано взаимодействие по обмену информацией о возгораниях с диспетчерскими службами подразделений МЧС России. В целях оперативного реагирования выполняются плановые вдольтрассовые облеты.

Кроме того, до наступления пожарно-опасного периода был проведен комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, в частности, проведена расчистка от растительности охранных зон и проверка источников противопожарного водоснабжения, средств первичного пожаротушения, обустроены минерализованные полосы вокруг инфраструктурных объектов нефтепроводов.

Компания откликается на обращения местных администраций, оказывает помощь муниципалитетам в предупреждении и тушении пожаров, выделяет тяжелую и дорожно-транспортную технику для проведения работ по опашке населенных пунктов. Увы, ситуация с природными пожарами не является уникальной, компания ежегодно принимает участие в их ликвидации. В 2022 г. в адрес АО «Транснефть-Сибирь» от Главного управления МЧС России поступила благодарность сотрудникам Тобольского УМН, принимавшим участие в тушении ландшафтного пожара, произошедшего на территории урочища Новая Пушта Кондинского района.