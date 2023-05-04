Более 30% договоров по вкладам в Уральском банке Сбербанка приходится на людей пенсионного возраста. Но кроме сберегательных продуктов такие клиенты пользуются и другими услугами. Так, среди всех ипотечных заемщиков около 6% — люди старше 65 лет, а среди тех, кто берет потребительские займы, — около 4% людей этого возраста.

В повседневной жизни клиенты пенсионного возраста стали чаще использовать дистанционные сервисы для управления своими финансами. Так, веб-версией и мобильным приложением СберБанк Онлайн сейчас пользуются около 50% клиентов-пенсионеров. Пять лет назад этот показатель был на уровне 24,5%.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: «Люди в возрасте 65+ — это активные пользователи банковских сервисов и услуг. Традиционным банковским продуктом для пенсионеров являются вклады. Однако все чаще клиенты этого возраста стали открывать и банковские карты, чтобы использовать их для получения пенсионных выплат. За последние несколько лет доля клиентов, получающих пенсию на карту Сбера, выросла на 8 п.п. – до 78%».

Специально для пенсионеров Сбербанк разработал сайт «Активный возраст», на котором можно пройти бесплатные видеокурсы, прочесть полезные статьи и получить информацию о продуктах и предложениях банка.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.