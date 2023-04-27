На производственных объектах «Транснефть – Сибири» началась студенческая практика

Студенты Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК), учредителем которого является АО «Транснефть – Сибирь», завершили теоретический курс обучения и направлены на производственные объекты нефтетранспортной отрасли для прохождения практики в соответствии с выбранной профессией.

Практика проводится по итогам теоретического курса и промежуточной аттестации. В течение двух с половиной месяцев будут стажироваться 75 обучающихся по трем профессиям: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист технологических насосов и компрессоров (оператор НППС).

На производственные объекты комапании распределены 40 человек, из них 31 человек проходят обучение по направлению от филиалов предприятия, 6 человек от ООО «Транснефть - Дальний Восток», еще три человека обучаются в рамках государственного набора. Также для прохождения производственной практики на объекты предприятия прибыли 12 студентов Канашского транспортно-энергетического техникума (Республика Чувашия) – будущие 4 трубопроводчика линейных и 8 слесарей по ремонту технологических установок.

За каждым из практикантов закреплен наставник из числа высококвалифицированных рабочих и инженерного состава. За время прохождения практики студенты получат основные навыки по эксплуатации технических устройств и действующего оборудования на производственных объектах с соблюдением всех предписанных требований промышленной безопасности и охраны труда компании. Практиканты официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, а также при необходимости жильем.

Еще 35 студентов Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа будут проходить практику в других организациях системы «Транснефть», объекты которых расположены по всей России – от Балтики до Дальнего Востока.

«Производственная практика является одним из главных элементов подготовки квалифицированных рабочих кадров для предприятий нефтепроводного транспорта. Теоретические знания подкрепляются опытом, который наши обучающиеся приобретают непосредственно на производстве. Рабочие навыки, дисциплина, основы промышленной безопасности и охраны труда – всё нужно освоить не только головой, но и руками, перенять опыт у старших коллег. При таком подходе к обучению наши выпускники быстрее вливаются в коллектив, адаптируются на производстве», – рассказал директор Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа Евгений Парамонов.

Приобретенные на производстве навыки помогут обучающимся как в подготовке выпускных квалификационных работ, так и при дальнейшем трудоустройстве. После защиты выпускных квалификационных работ молодые люди, успешно прошедшие все этапы обучения, получат документ установленного учебными заведениями образца.