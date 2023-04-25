В 30 микрорайоне на завершающей стадии строительство второго классического квартала «Булгаков» в Сургуте

В 30 микрорайоне на завершающей стадии строительство второго классического квартала в Сургуте.

Фасад финального дома готов. Посмотрите, каким элегантным он получился. Витражное остекление, французские балкончики, благородные оттенки, классическая архитектура — то, что так восхищает.

А ведь всего год назад будущие жители закладывали в своих квартирах первый кирпич.

Сегодня для будущих жителей квартала не менее занимательный день - стартовала итоговая проверка. Это завершающий этап перед получением ключей.

Если вы ещё в поисках квартиры, то сейчас самое время выбрать подходящий вариант для себя. В финальном доме осталось ещё 10 квартир. Успейте забронировать свою.

В ассортименте студии с одной и двумя спальнями, выбирайте ту, которая подходит вам и записывайтесь на экскурсию.

Квартира-книга

Солнечная квартира

Квартира с просторной кухней-гостиной

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