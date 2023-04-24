В Югре состоялась церемония награждения по итогам городского конкурса «Спортивная элита 2021-2022»

20 апреля в КЦ «Юность» состоялась церемония награждения по итогам городского конкурса «Спортивная элита 2021-2022».

Этот конкурс проходит в Нефтеюганске уже более 20 лет. Спортсмены, добившиеся выдающихся успехов, тренеры и легенды Нефтеюганского спорта получают заслуженные награды. Ханты-Мансийский НПФ выступил партнером мероприятия и предоставил подарки победителям в номинации «Золотой спортивный резерв города».

Вручая призы, директор Нефтеюганского филиала Светлана Трифонова поздравила спортсменов: «Спорт помогает воспитать волевые качества характера, такие как выдержка, выносливость и стойкость духа. Желаю всем удачи, здоровья и спортивных успехов!».