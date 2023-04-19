Сбербанк за 2022 год сократил долю банкоматов американских производителей в своей сети в пять раз. Теперь она составляет менее 5%, сообщает РБК.

«Мы сокращали долю американских банкоматов в сети «Сбера» с 2021 года. На начало 2022 года доля американских банкоматов составляла 24% сети. К текущему моменту она снизилась и составляет менее 5%. Проблем с обслуживанием мы не испытываем, но эти банкоматы по мере их амортизации будем заменять и планируем полностью отказаться от них за два-три года. При необходимости сможем сделать это раньше», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина. Она уточнила, что традиционными партнерами Сбербанка являются корейские производители.

Весной 2022 года из России ушли американские производители банкоматов Diebold Nixdorf и NCR — лидеры мирового рынка, а раньше и российского. Доля их устройств в России составляла 60–70% от общего числа банкоматов. Сейчас в стране продолжают работать производители банкоматов GRG (их выпускает государственный оборонный холдинг Китая), а также Nautilus Hyosung (Южная Корея), OKI (Япония) и др.