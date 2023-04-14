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Меняют привычки: все больше уральских пенсионеров предпочитают карту Сбера для зачисления пенсии

В Уральском банке Сбербанка среди всех клиентов, получающих пенсию в банке, 78% предпочитают карты

Меняют привычки: все больше уральских пенсионеров предпочитают карту Сбера для зачисления пенсии
Фото: Сбер

Уральские пенсионеры все чаще стали использовать банковские карты для зачисления пенсионных выплат. Так, в Уральском банке Сбербанка среди всех клиентов, получающих пенсию в банке, 78% предпочитают карты, а не вклады. За последние несколько лет их доля выросла на 8 п.п.

В повседневной жизни клиенты пенсионного возраста стали чаще использовать дистанционные сервисы для управления своими финансами. Так, веб-версией и мобильным приложением СберБанк Онлайн сейчас пользуются около 50% клиентов-пенсионеров. Пять лет назад этот показатель был на уровне 24,5%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«В последние несколько лет мы видим, как люди меняют свои потребительские приоритеты — с каждым годом растет число клиентов, которые выбирают Сбербанк для получения пенсионных выплат. При этом многие пенсионеры, как и люди других возрастных категорий, стали активно пользоваться банковскими картами и интернет-банкингом».

Чтобы начать получать пенсию в Сбере, достаточно подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении СберБанк Онлайн, а также на Госуслугах, в МФЦ и Социальном фонде РФ.


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