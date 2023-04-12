16+
Логотип Сиапресс
USD  82,0934   EUR  89,7599  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутянам помогут подобрать и выгодно купить элитную недвижимость в курортных странах

В Сургуте предлагают качественную помощь при покупке зарубежной недвижимости

Сургутянам помогут подобрать и выгодно купить элитную недвижимость в курортных странах
Фото: DDA Real Estate

В наше время важно грамотно вложить свои деньги, чтобы их сохранить или преумножить. На сегодняшний день есть множество способов инвестирования – от покупки ценных бумаг до вкладов в фонды, однако наиболее популярным и стабильным способом остается приобретение недвижимости. Сегодня крупные инвесторы выбирают для этих целей Дубаи. Это не удивительно, ведь ОАЭ до сих остается открытой для иностранцев страной с прозрачными законами. Также сегодня среди россиян есть большой запрос на покупку недвижимости в Турции, Таиланде, Грузии.

Международная компания DDA Real Estate помогает приобретать элитную недвижимость по всему миру и имеет больше 300 офисов в России, Турции, Грузии, Таиланде, Казахстане, ОАЭ и Беларуси. DDA Real Estate также входит в федеральную группу компаний «Бизнес-Юрист», которая на протяжении 15 лет занимается оказанием юридическими услугами и делами о банкротстве. Причем обслуживание получают клиенты разных сегментов – те, кто хочет приобрести себе жилье, и желающие инвестировать в прибыльную сферу.

Отметим, что сегодня стоимость квартир в России и за рубежом практически идентична, однако условия совершенно разные. В будущем можно не только сэкономить на отеле и жить с комфортом во время отпуска, а также зарабатывать на аренде недвижимости. Если клиент планирует переезд, есть возможность получить помощь во время смены гражданства, в получении ВНЖ или резидентства. Юристы компании могут проконсультировать в любом вопросе и готовы к постоянному сотрудничеству.

DDA Real Estate делает ставку на сервис высокого уровня и предлагает клиентам качественное VIP-обслуживание. Экскурсия, знакомство с застройщиками, подбор объекта, юридические консультации – все это совершенно бесплатно.

Также можно стать партнером компании, находясь в любой точке мира. DDA Real Estate предлагает выгодную программу по заработку на поисках клиентов – после этого вы можете получить при продаже объекта в среднем 600 тысяч рублей со сделки. Стать им может как юридическое, так и физическое лицо или ИП.

По словам специалистов, эта тема достаточно актуальна и для ХМАО. Даже за последние несколько дней уже было десяток запросов на недвижимость в Турции и Грузии. DDA Real Estate активно осваивает рынок зарубежной недвижимости и готова подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого клиента с любым размером капитала.

Еще один несомненный плюс – при вкладке в строящийся объект риск стать «обманутым дольщиком» равняется нулю. Компания сотрудничает только с топовыми и надежными застройщиками, которые неоднократно оправдывали ожидания инвесторов и доводили свои проекты до финала.

Сургутяне также могут обратиться к юристу DDA Real Estate – офис расположен по адресу Бульвар Свободы, 1.

Более подробно о компании можно узнать на сайте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:33, просмотров: 136, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре похолодает почти до -30 градусов в конце рабочей недели 840
  2. В Югорскую окружную больницу доставили мужчину с доской в голове 798
  3. Сургутянка завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию 795
  4. В Югре выявили 63 заболевших ковидом за минувшие сутки 761
  5. ​Акция «Почтовая станция #Спасибоветеранам!» стартовала в Тюменской области 749
  6. Новые проекты ученых Югры посвящены космическим технологиям и ИИ 739
  7. ​По качеству медицины в России Югра уступает только Москве и Санкт-Петербургу 720
  8. ​Александр Моор поручил помочь с ремонтом дома многодетной семье 709
  9. ​В городах Тюменской области проходит тренинг «Азбука предпринимателя» 704
  10. ​В мэрии Сургута решили сохранить ряд дачных маршрутов почти без изменений 302
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3501
  2. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2576
  3. ​Будет трудно 2387
  4. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2123
  5. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 2087
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША 2056
  7. Арктическое эпическое видео от авиакомпании Utair // РЕПОРТАЖ 1855
  8. Врачи СОКБ первыми в Югре сделали малотравматичную операцию на челюсти 1779
  9. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1690
  10. Как получить услуги в платной клинике по полису ОМС? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1673
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3806
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3772
  3. ​Бхай или не бхай? 3760
  4. Отстаньте от детей 3747
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3649
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3501
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3501
  8. Полёты во сне… и наяву 3370
  9. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3328
  10. ​Галаховы 3009

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика