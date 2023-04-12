В Сургуте предлагают качественную помощь при покупке зарубежной недвижимости

В наше время важно грамотно вложить свои деньги, чтобы их сохранить или преумножить. На сегодняшний день есть множество способов инвестирования – от покупки ценных бумаг до вкладов в фонды, однако наиболее популярным и стабильным способом остается приобретение недвижимости. Сегодня крупные инвесторы выбирают для этих целей Дубаи. Это не удивительно, ведь ОАЭ до сих остается открытой для иностранцев страной с прозрачными законами. Также сегодня среди россиян есть большой запрос на покупку недвижимости в Турции, Таиланде, Грузии.

Международная компания DDA Real Estate помогает приобретать элитную недвижимость по всему миру и имеет больше 300 офисов в России, Турции, Грузии, Таиланде, Казахстане, ОАЭ и Беларуси. DDA Real Estate также входит в федеральную группу компаний «Бизнес-Юрист», которая на протяжении 15 лет занимается оказанием юридическими услугами и делами о банкротстве. Причем обслуживание получают клиенты разных сегментов – те, кто хочет приобрести себе жилье, и желающие инвестировать в прибыльную сферу.

Отметим, что сегодня стоимость квартир в России и за рубежом практически идентична, однако условия совершенно разные. В будущем можно не только сэкономить на отеле и жить с комфортом во время отпуска, а также зарабатывать на аренде недвижимости. Если клиент планирует переезд, есть возможность получить помощь во время смены гражданства, в получении ВНЖ или резидентства. Юристы компании могут проконсультировать в любом вопросе и готовы к постоянному сотрудничеству.

DDA Real Estate делает ставку на сервис высокого уровня и предлагает клиентам качественное VIP-обслуживание. Экскурсия, знакомство с застройщиками, подбор объекта, юридические консультации – все это совершенно бесплатно.

Также можно стать партнером компании, находясь в любой точке мира. DDA Real Estate предлагает выгодную программу по заработку на поисках клиентов – после этого вы можете получить при продаже объекта в среднем 600 тысяч рублей со сделки. Стать им может как юридическое, так и физическое лицо или ИП.

По словам специалистов, эта тема достаточно актуальна и для ХМАО. Даже за последние несколько дней уже было десяток запросов на недвижимость в Турции и Грузии. DDA Real Estate активно осваивает рынок зарубежной недвижимости и готова подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого клиента с любым размером капитала.

Еще один несомненный плюс – при вкладке в строящийся объект риск стать «обманутым дольщиком» равняется нулю. Компания сотрудничает только с топовыми и надежными застройщиками, которые неоднократно оправдывали ожидания инвесторов и доводили свои проекты до финала.

Сургутяне также могут обратиться к юристу DDA Real Estate – офис расположен по адресу Бульвар Свободы, 1.

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