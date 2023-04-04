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В Сургуте открылся новый кампус «Школы 21»

Председатель Правления Сбербанка Герман Греф открыл кампус «Школы 21» в Сургуте

В Сургуте открылся новый кампус «Школы 21»
Фото: Сбер

Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры открыли в Сургуте школу программирования — «Школу 21». Новый кампус — первый в Уральском федеральном округе — станет точкой притяжения для всех желающих получить востребованное образование в сфере ИТ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

В Ханты-Мансийском автономном округе высокий спрос на цифровые кадры, поэтому «Школа 21» поможет правительству Югры предоставить жителям региона возможность бесплатно получить практические знания в ИТ-сфере, а также в целом повысить уровень цифровизации региона.

На первую волну обучения в Сургуте было подано более 3000 заявок из 33 городов России, среди них: Нефтеюганск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск, Челябинск и другие. Средний возраст абитуриентов — от 20 до 35 лет, заметно высокий процент женщин — 35%. Около 400 участников пройдут через отборочные интенсивы этой весной, один из них уже завершён, а второй стартует сегодня.

Новый кампус «Школы 21» площадью больше трёх тысяч квадратных метров предоставляет 190 рабочих мест, более 750 участников смогут здесь обучаться. Здание школы оснащено современным оборудованием, с удобными зонами для обучения и отдыха. На время обучения участникам может быть предоставлено общежитие. Проект реализуется в рамках соглашений между правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Сбербанком и «Школой 21», предусматривающими создание в Сургуте Центра подготовки кадров в сфере информационных технологий.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Я хочу поздравить всех участников с тем, что вы стали частью большого комьюнити школы. Сегодня, по оценкам экспертов, «Школа 21» не имеет равных по уровню технологичности, широте охвата специальностей и возможностям выбора будущей профессии, связанной с ИТ. Методика обучения, основанная на практических занятиях и принципе «равный равному», абсолютно уникальная. После окончания школы выпускники сразу же становятся высококвалифицированными специалистами, за которыми в очередь выстраиваются ведущие российские компании. «Школа 21» в Сургуте поставила рекорд по скорости запуска с момента принятия решения и до открытия дверей. Я благодарю губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Владимировну Комарову, которая очень быстро приняла решение о создании «Школы 21» в Югре, и ещё быстрее этот проект был реализован командой региона на самом высоком уровне».

Максим Орешкин, помощник Президента Российской Федерации:

«Мы находимся на таком этапе развития нашей страны, когда спрос на инженеров в широком смысле этого слова, и в том числе на ИТ-специалистов, будет расти очень быстро. Поэтому замечательно, что появляются новые формы получения образования. «Школа 21» уже успешно работает в нескольких российских городах и имеет очень большие перспективы. Ребята получают новые знания, развиваются, и чем больше создаётся возможностей для профессионального совершенствования, тем лучше».

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

«Перед принятием решения об открытии «Школы 21» в регионе проведён опрос потенциальных работодателей будущих выпускников школы. Среди них — компании нефтегазового, энергетического и финансового секторов, бюджетные учреждения. По результатам исследования мы подтвердили, что запрос на ИТ- специалистов очень высок. Получая специалистов мирового уровня, мы работаем на цифровую трансформацию региона».

«Школа 21» — инновационный образовательный проект, который даёт возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика — «равный равному» (без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами), — что способствует активному развитию не только цифровых, но и мягких навыков. На данный момент в трёх кампусах «Школы 21» по стране учится более 4100 человек из 70 регионов России. Более 1800 из них уже успешно трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах России. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, результатов ЕГЭ, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования.

Обучение проходит на собственной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развиваемым контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте.


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