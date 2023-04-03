​Коллектив Сургутского УМН АО «Транснефть – Сибирь» отметил 55 лет

Коллектив Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» отметил 55 лет с момента основания подразделения.

Один из старейших филиалов АО «Транснефть – Сибирь» был организован в 1968 году в составе Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири с целью обслуживания введенного в эксплуатацию 1000-километрового магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Омск. Позднее, по мере развития нефтепроводной отрасли в регионе, на базе Сургутского УМН были созданы самостоятельные филиалы в г. Нижневартовске, Нефтеюганске и Ноябрьске.

Сегодня обслуживанием производственных объектов Сургутского управления занимается свыше одной тысячи высокопрофессиональных работников. Для обеспечения стабильного графика транспортировки нефти и безопасной эксплуатации системы МН коллектив управления постоянно повышает надежность производственных мощностей как на площадочных объектах, так и на линейной части. В рамках модернизации производства внедряются современные инновационные технологии в области автоматизации процессов и цифровизации, устанавливается новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства по программе импортозамещения.

В частности, в декабре 2022 года на ЛПДС «Апрельская» введена в эксплуатацию новая автоматизированная система управления резервуарным парком, системами пожаротушения и пожарной сигнализации. Помимо монтажа современного высокоточного микропроцессорного оборудования были построены новые и отремонтированы существующие кабельные эстакады, выполнен ремонт операторной. В результате проведенного технического перевооружения увеличен срок безопасной эксплуатации системы автоматизации, увеличена надежность и защищенность объектов ЛПДС «Апрельская», улучшены условия работы персонала.

Завершены работы по реконструкции здания пожарного депо ЛПДС «Западный Сургут», что обеспечило более высокий уровень пожарной безопасности объекта. Теперь одновременно в боксе могут располагаться до четырех пожарных автомобилей. Проведен ремонт поста ежедневного технического обслуживания и мойки автомобилей, зоны обслуживания и хранения пожарных рукавов, организован и оснащен пост газодымозащитной службы, которая занимается тушением пожаров в непригодной для дыхания среде. Пожарное депо оснащено всем необходимым оборудованием.

В настоящее время на НПС «Урьевская-4» проводятся работы по замене трех подпорных электронасосных агрегатов. Повышенный КПД современных насосов производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, новые насосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

На ЛПДС «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская» ведутся работы по техническому перевооружению трех резервуаров объемом 20 000 куб. м каждый. В ходе строительно-монтажных работ запланирована частичная замена дефектных участков металлоконструкции кровли, стенок и днища емкости. Также будет реконструирована система пенопожаротушения резервуаров.

Сегодня в состав Сургутского УМН входят три линейные производственно-диспетчерские станции: «Западный Сургут», «Апрельская», «Урьевская», а также нефтеперекачивающая станция «Юган». Коллектив обслуживает 1200 км линейной части трубопроводов. В систему МН подразделения нефть поступает от крупнейших добывающих компаний. Всего прием углеводородного сырья филиал осуществляет на 10 приемо-сдаточных пунктах от 15 производителей.

В полном объеме реализуются программы улучшения жилищных условий, социальное и медицинское страхование, оздоровление работников Сургутского УМН и членов их семей. На регулярной основе социальную поддержку получают пенсионеры управления, им компенсируют затраты на медикаменты, санаторно-курортное лечение. Активно сотрудники и их семьи участвуют в добровольческом движении ПАО «Транснефть», компания в этом году отмечает 30-летие с момента создания, в патриотических и экологических акциях.

«Безопасность, безаварийность, надежность – все это в полной мере каждый день на своих рабочих местах обеспечивает коллектив Сургутского УМН, настоящая команда единомышленников. Благодарю вас за добросовестный труд. Особые слова благодарности и дань уважения – ветеранам подразделения, которые принимали активное участие в становлении предприятия и подготовили достойную смену», – поздравил коллег генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Р.Р. Исламов.

«Коллектив Сургутского УМН – это грамотные, инициативные специалисты, часть которых отдала служению своему делу всю трудовую жизнь. Сегодня эстафету принимают молодые специалисты, в основном это выпускники Тюменского индустриального университета и Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа. На производство молодые инженеры и рабочие приходят теоретически подготовленными, с желанием работать в трубопроводной отрасли», - отметил начальник Сургутского УМН С.В. Мартыненко.