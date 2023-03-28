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​ВТБ: жители Урала в феврале больше всего потратили на ремонт

По итогам февраля самыми популярными статьями расходов жителей УрФО стали ремонт и покупки в супермаркетах

​ВТБ: жители Урала в феврале больше всего потратили на ремонт
Фото: ВТБ

По итогам февраля самыми популярными статьями расходов жителей Уральского федерального округа стали ремонт и покупки в супермаркетах. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам ВТБ.

По данным ВТБ, в феврале жители УрФО потратили на ремонт и товары для дома свыше 6,9 млрд рублей – это 30% общего объема расходов. Лидером по доле средств, направленных на отделку и обустройство жилья, стала Тюменская область.

На втором месте по популярности – покупки в супермаркетах, их объем составил 5,7 млрд рублей, то есть четверть от общей суммы трат в округе в феврале. Расходы на продукты занимают наименьшую долю в месячном бюджете жителей ХМАО-Югры, а максимальную – в Челябинской области. В среднем уральцы тратят за один поход в магазин порядка 560 рублей. Самый высокий средний чек при покупках в супермаркете - в ЯНАО, наименьший – на Южном Урале.

Траты жителей УрФО на маркетплейсах и в интернет-магазинах в феврале превысили 3 млрд рублей – это около 14% всех расходов. Средний чек интернет-шопинга в округе составляет 1,5 тыс. рублей. Чаще других такие покупки совершают в Свердловской области.

На покупку одежды в последний месяц зимы на Урале потратили более 1 млрд рублей, наибольшие расходы на в этой категории – в Тюменской и Челябинской областях. Траты на АЗС и ремонт транспортных средств в феврале превысили 1,1 млрд рублей. Сопоставимая сумма пришлась на организацию путешествий. В кафе уральцы израсходовали в прошлом месяце 1 млрд рублей, одно посещение заведения общепита в среднем обошлось в сумму около 500 рублей.


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