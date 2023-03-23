Жители Урала в возрасте от 18 до 30 лет стали чаще оформлять потребительские кредиты. Доля таких заемщиков в Уральском банке Сбербанка достигла 25%, а годом ранее она составляла 21%.

Около половины выданных потребительских кредитов приходится на возрастную категорию от 30 до 45 лет. При этом женщины берут кредиты чаще, чем мужчины, — среди заемщиков их 57%.

Всего за январь-февраль 2023 года Сбербанк в Югре выдал 53 тысячи потребительских кредитов — на 65% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Объем выданных кредитов превысил 8 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «В конце 2022 года темпы потребительского кредитования восстановились. В декабре были поставлены новые рекорды по количеству и объему выдач. 2023 год начался с положительной динамики — количество оформленных кредитов в регионах Уральского федерального округа и Республике Башкортостан выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом качество кредитного портфеля осталось на высоком уровне».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Потребительский кредит для клиентов Сбера стал еще более удобен, например, можно выбрать комфортную дату для погашения ежемесячного платежа. Кроме того, клиенты Сбера в Югре с помощью потребительских займов решают очень многие бытовые вопросы, потому как самая распространенная причина оформить кредит у югорчан – это покупка бытовой техники или проведение ремонтных работ дома».