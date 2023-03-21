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ПСБ на Ямальском нефтегазовом форуме рассказал о мерах поддержки бизнеса

Эксперты ПСБ рассказали про инструменты оборотного и инвестиционного финансирования для бизнеса

ПСБ на Ямальском нефтегазовом форуме рассказал о мерах поддержки бизнеса
Фото: ПСБ

ПСБ принял участие в Ямальском нефтегазовом форуме и в XVII межрегиональной специализированной выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», которые состоялись в Новом Уренгое.

Эксперты ПСБ в ходе выступления на панельной сессии рассказали про инструменты оборотного и инвестиционного финансирования для бизнеса, на примере ПСБ показав, как работает этот банковский продукт.

«ПСБ уделяет особое внимание максимальной доступности банковских инструментов для наших клиентов – и в части финансовой составляющей, и в отношении сервисов. Благодаря этому предприниматели из сегмента МСБ могут получить заемные средства от ПСБ в формате предодобренных предложений онлайн и фактически в момент обращения», — отметили в банке.

На мероприятии эксперты ПСБ провели ряд встреч и переговоров с представителями предприятий ямальского ТЭК, в ходе которых участники обсудили потребности малого и среднего бизнеса, меры банковской поддержки для развития компаний, возможности взаимовыгодного сотрудничества, а также ряд других актуальных вопросов.

Ямальский нефтегазовый форум собрал на своей площадке более 300 представителей ключевых предприятий ТЭК, научного и экспертного сообщества, органов власти. Ключевой темой мероприятия стало обсуждение возможностей нефтегазового сектора в новых экономических условиях.


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