С 19 марта по 2 апреля 2023 года новые клиенты Ханты-Мансийского НПФ могут стать участниками акции «День клиента».

Чтобы получить возможность выиграть один из ценных призов, нужно выполнить три простых условия: заключить договор по программе «Две пенсии для бюджетников» или «Две пенсии для всех» на сайте hmnpf.ru, подписаться на социальные сети Ханты-Мансийского НПФ и зарегистрироваться в «Личном кабинете».

10 апреля 2023 года среди тех, кто выполнит условия акции, будут разыгрываться: гриль, миксер, мультиварка, кофемашина и фитнес-браслет.

Вторую пенсию в Ханты-Мансийском НПФ формируют более 61 тысячи человек. Присоединяйтесь и вы: позаботьтесь о своем будущем и получите подарок.

Подробнее – на странице акции https://www.hmnpf.ru/press/actions/55/