16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9561   EUR  82,9670  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

​Эти глаза напротив: «Ростелеком» внедрил биометрические пропуска для энергетиков Ханты-Мансийска

«Ростелеком» запустил в работу систему контроля управления доступом на стратегическом объекте Ханты-Мансийска

​Эти глаза напротив: «Ростелеком» внедрил биометрические пропуска для энергетиков Ханты-Мансийска
Фото: Ростелеком

«Ростелеком» запустил в работу систему контроля управления доступом (СКУД) на стратегическом объекте Ханты-Мансийска. Интеллектуальные контрольно-пропускные пункты, оборудованные терминалами, считывателями пропусков и электромагнитными замками, действуют в административно-бытовом корпусе и здании диспетчерской Ханты-Мансийских городских электрических сетей. Сотрудникам компании теперь достаточного одного взгляда, чтобы попасть на свое рабочее место.

В центральном офисе обслуживания потоки клиентов и сотрудников теперь грамотно разведены. К отдельным специалистам, находящимся в зоне действия нового умного сервиса, абоненты проходят по гостевым пропускам.

Система контроля управления доступом позволяет мгновенно идентифицировать людей по биометрическим параметрам: человеку нужно лишь взглянуть в специальный терминал, похожий на большой смартфон. Цифровой мозг прибора за 0,9 секунды распознает посетителя: высокочувствительная камера с помощью встроенного 3D-проектора спроецирует на лицо около 10 000 точек. После анализа изображения турникет откроется автоматически. Если человека, находящегося перед камерой, нет в базе данных, проход для него будет закрыт.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Биометрическая СКУД — высокотехнологичное решение, которое позволяет обеспечивать полную безопасность объекта. Учреждения автономного округа начинают постепенно отказываться от использования пластиковых пропусков и обеспечивать бесконтактный проход в здание с помощью умного сервиса. Городские электрические сети – один из первых объектов в Югре, где для доступа применяется биометрия. Но далеко не последний».

В Ханты-Мансийских городских электрических сетях уже успели оценить широкий функционал нового решения.

«Мы — компания передовая, идем в ногу со временем. Поэтому создали на предприятии комплексный периметр безопасности и внедрили биометрические технологии. Кроме упрощенного доступа в помещения, мы получили возможность автоматически и удаленно вести учет рабочего времени сотрудников. К тому же, биометрический терминал обладает функцией тепловизора. СКУД не допустит к работе сотрудника с повышенной температурой тела, что облегчает соблюдение эпидемиологических требований», рассказывает Сергей Милкин, генеральный директор «Ханты-Мансийских Городских электрических сетей».

По плану специалисты «Ростелекома» оборудуют еще четыре пункта пропуска и учета рабочего времени на объектах, принадлежащих энергетикам окружной столицы.

«Ростелеком» оказывает весь спектр телекоммуникационных и ИТ-услуг для более 600000 корпоративных клиентов по всей России. Среди них — крупнейшие градообразующие предприятия и компании, расположенные в уральском регионе.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша экспертиза в первую очередь помогает клиентам определиться с направлением, в котором внедрение цифровых решений сразу принесет наибольший экономический эффект для бизнеса. Самыми востребованными сегодня являются проекты "Ростелекома", направленные на оптимизацию расходов, снижение операционных и эксплуатационных затрат, а также повышение уровня безопасности на предприятиях и организациях».

Сегодня на Урале системой контроля управления доступом пользуются более двух десятков клиентов телеком-провайдера. Всего в пуле корпоративных партнеров, подключивших различные телекоммуникационные и ИТ-сервисы «Ростелекома», — 80 000 уральских организаций и предприятий.


нравится (1) не нравится (0)
22 марта в 09:23, просмотров: 594, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 84 аварийных дома планируется снести в Сургуте в этом году 921
  2. В Югре наказали трех сотрудников МУПа за пожар в котельной 729
  3. ​Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 728
  4. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 719
  5. Сургутские «Сандуны» нашли своего владельца 403
  6. Бригада скорой помощи спасла сургутянку, упавшую в сугроб с четвертого этажа 393
  7. Власти Сургута планируют сэкономить 25 миллионов, передав часть парковок бизнесу 344
  8. ​Градостроительный потенциал Тюменской области обсудили на форуме «Стратегия-2030» 317
  9. ​Инвесторам упростили работу с властями Тюменской области 285
  10. В составе Общественной палаты Тюменской области втрое увеличилась доля молодежи 246
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2614
  2. ​Бхай или не бхай? 2303
  3. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 2264
  4. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 2171
  5. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 2040
  6. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 2003
  7. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1850
  8. ​В Сургуте холодает, но это ненадолго 1767
  9. Власти Сургута показали, как будет выглядеть обновленный ГКЦ 1756
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 марта? // АФИША 1756
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17444
  2. ​Был ли майдан? 13836
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8832
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8704
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6757
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5785
  7. ​Бремя стандарта 4539
  8. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3753
  9. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3648
  10. ​Норма и не норма 3400

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика