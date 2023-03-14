Сбер проанализировал интерес к цифровой трансформации бизнеса среди своих клиентов на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан и выяснил, что общий объём проектов по этому направлению в сегменте среднего и крупного бизнеса в 2022 году превысил 1 млрд рублей.

Лидерами по части запущенных проектов стали девелоперские компании, а также предприятия в сфере АПК и торговли. Как правило, цифровую трансформацию компании производят в области продаж: для них в приоритете стоит формирование личных кабинетов, оптимизация клиентского пути и работа с большими данными.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«С каждым годом предприятия Урала и Башкирии все активнее переходят на путь цифровой трансформации. Таким образом часть компаний пытается оптимизировать свои расходы, часть – найти новые точки роста. Есть и такие, кто пишет стратегию по трансформации и проходит все этапы с нуля, чтобы вырасти из обычной компании в высокотехнологичную. Сбер сам прошел этот путь и сейчас готов делиться идеями и разработками со своими клиентами, в том числе передовыми технологиями на основе искусственного интеллекта».

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Мы уже больше года реализуем проект "Цифровая трансформация как сервис", поддерживая стремления клиентов в этом направлении и основываясь на собственном опыте Сбера. Проект помогает нашим клиентам адаптироваться к текущим условиям, расти быстрее и повышать эффективность бизнеса. В Сбере появились специализированные команды, которые помогают клиентам вести проекты цифровой трансформации, появилась новая роль — менеджер по успеху клиента. Эти команды работают на всей территории России, делая процесс цифровой трансформации простым и понятным, а также открывая доступ к финтех-сервисам и лучшим ИТ-решениям и компаниям-интеграторам через нашу партнёрскую программу».