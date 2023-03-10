АО «Транснефть – Сибирь» выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В период плановой остановки работы нефтепроводов Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Холмогоры – Клин проведена замена запорной арматуры и вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов. Также были заменены дефектные секции линейной части трубопроводов общей протяженностью 136 метров. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На ЛПДС «Исетское» проведены работы по подключению к системе МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск магистрального насосного агрегата после замены. Новое насосное оборудование российского производства обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, на ЛПДС «Исетское» и «Чаши» от системы МН отключены по одному магистральному насосному агрегату с целью последующей замены на новые.

На ЛПДС «Самотлор» выполнен комплекс работ по отключению от системы МН технологических трубопроводов двух резервуаров для нефти объемом 20 тыс. куб. м каждый для проведения работ по частичной замене металлоконструкций днища, стенки и кровли. Ремонтные работы на резервуарах проводятся в рамках реализации программы технического перевооружения компании. Решение о техперевооружении объектов резервуарного парка принято на основании диагностического обследования, цель – восстановление технико-эксплуатационных характеристик, продление срока безопасной эксплуатации.

В ремонтах было задействовано около 300 человек, использовалось свыше 80 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО «Транснефть – Сибирь» функционируют в штатном режиме.