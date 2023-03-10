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​Кредитно-документарный портфель ВТБ в Югре превысил 15 млрд рублей

Объем кредитов и банковских гарантий, которые получили в ВТБ компании бизнеса Югры, увеличился на 28%

​Кредитно-документарный портфель ВТБ в Югре превысил 15 млрд рублей
Фото: ВТБ

По итогам 2022 года объем кредитов и банковских гарантий, которые получили в ВТБ компании среднего и малого бизнеса (СМБ) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, увеличился на 28% и составил 15,2 млрд рублей.

Портфель корпоративных кредитов банка в регионе за год вырос на 7%, приблизившись к отметке в 12 млрд рублей. Свыше 3 млрд рублей составил объем банковских гарантий, предоставленных средним и малым предприятиям региона. За 2022 год этот показатель вырос в 4 с лишним раза.

В структуре корпоративного кредитного портфеля преобладают сделки с предприятиями системообразующей для округа отрасли - нефтегазовой промышленности. На кредиты компаниям этой сферы приходится 9,9 млрд рублей или более 80% общего объема. В прошедшем году ВТБ нарастил кредитование отрасли на 12%.

«Мы продолжаем активно развивать сотрудничество с региональным бизнесом по всем направлениям. Банк содействует компаниям как в финансировании текущей деятельности, так и в реализации крупных проектов. Более 1 млрд рублей в нашем портфеле приходится на инвестиционные кредиты бизнесу, - отмечает управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Владимир Шевелев. - При этом взаимодействие с предпринимателями не ограничивается банковскими услугами. ВТБ видит свою миссию не только в том, чтобы предоставлять лучшие продукты и сервисы, но и содействовать формированию комфортной среды для предпринимательской деятельности. Значимый в этом смысле фактор – сотрудничество с Торгово-промышленной палаты округа, в работе которой мы принимаем активное участие».

Розничный кредитный портфель ВТБ в Югре по итогам года составил 85,4 млрд рублей, показав положительную динамику в 2022 году. Наиболее существенно прирос объем кредитных карт (+16% по объему за 12 месяцев) и ипотечных кредитов – примерно на 9%. Число обслуживаемых в банке кредитных карт жителей региона к началу 2023 года превышает 50 тысяч. Объем выданных югорчанам жилищных кредитов составляет порядка 55 млрд рублей. В целом в розничном портфеле банка сегодня около 155 тысяч кредитных договоров. Объем средств населения на депозитах в ВТБ по итогам года вырос на 20% и достиг 47 млрд рублей.

В феврале ВТБ объявил о запуске нового проекта «Семейный банк», который позволит пользоваться финансовыми услугами членам семьи клиента. Новый формат обслуживания реализуется на базе карточных продуктов в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал». Пользователь сможет заказать для своих близких в ВТБ Онлайн дополнительные карты, выбрав удобный формат получения: с доставкой на дом своему близкому либо в отделение. Члены семьи смогут управлять картой, совершать регулярные платежи и переводы, в том числе с помощью Системы быстрых платежей. Ожидается, что в ближайшие два года в рамках проекта клиенты ВТБ оформят для своих близких более 500 тысяч дополнительных карт.


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