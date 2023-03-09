«Булгаков» — классический квартал в Сургуте

«Булгаков» — это классический квартал в Сургуте, который расположен в 30 микрорайоне на ул. Ивана Захарова. Два дома уже введены в эксплуатацию и радуют своих жителей. Каждый собственник отзывается о доме с большой любовью и разделяет его философию.

Весной этого года квартал будет готов. Сейчас идет строительство третьего, финального дома , который станет последним штрихом. 92% квартир уже продано.

В коллекции планировок квартиры-книги с окнами на две стороны дома, а еще уникальные линейки: Ода, Поэма, Элегия и Новелла. Почти в каждой квартире есть альков-ниши. Давайте взглянем на наиболее популярные среди сургутян.

Студия с тремя спальнями площадью 76,55 м²

Прекрасный вариант для семьи с ребёнком. В просторной кухне-гостиной хватит места для большой компании друзей, а в дополнительной комнате можно оборудовать кабинет. Как только в семье появится второй ребёнок, она превратится в детскую. Вариант оформления примыкающей к комнате лоджии: мини-библиотека, совмещенная с зоной отдыха.

Студия с тремя спальнями площадью 78,95 м²

В этой квартире каждый квадратный метр полезен. В прихожей разместится в специальной нише разместится шкаф. Кухня-гостиная разделяется на три функциональных зоны: кухонная, обеденная и гостиная. Комнаты правильной формы, что позволит реализовать самые разные дизайнерские решения.

Студия с тремя спальнями площадью 87,37 м²

Одно из главных достоинств этой квартиры — просторная прихожая с нишей для гардеробной. Здесь вы комфортно разместите все вещи, что позволит разгрузить жилые комнаты и реализовать интересные дизайнерские решения.

В каждой комнате этой квартиры можно с легкостью организовать комфортную рабочую зону. Или переоборудовать под мини-офис лоджию с панорамными окнами.

Каждая планировка в квартале «Булгаков» уникальна, но объединяет их пять особенностей, которые так полюбились будущим жителями финального дома:

— французские балкончики

— большие окна

— панорамное остекление лоджий

— панорамное окно при выходе на лоджию

— инженерные решения

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