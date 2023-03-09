16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9406   EUR  80,4009  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15

С начала года клиенты ВТБ совершили более 16 тысяч трансграничных переводов

​Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15
Фото: ВТБ

С начала года клиенты ВТБ совершили более 16 тысяч трансграничных переводов: 11 тысяч в валютах дружественных стран и свыше 5 тысяч - на национальные карты и по номеру телефона. Общий объем операций достиг 7,5 млрд рублей, что на 15% превышает результат в начале прошлого года.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются операции с Беларусью и Казахстаном – на них приходится более 70% от общего числа всех переводов за рубеж с начала года. Лидером по способу перечисления средств стал сервис по реквизитам на банковский счет.

«Объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет: за первые два месяца он уже на 15% превысил показатели начала прошлого года, хотя российские банки тогда не были отключены от SWIFT. Уже сегодня объем ежедневных операций в нацвалютах превышает 150 млн рублей, а к концу года этот показатель может превысить 250 млн. До конца года мы хотим нарастить общий объем переводов до 75 млрд рублей. ВТБ продолжает активно расширять географию собственных сервисов денежных переводов за рубеж и готовится удвоить число доступных стран и запустить переводы за рубеж через СБП», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.

Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в банк ВТБ (Армения).

Сегодня трансграничные переводы из ВТБ действуют для 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. До конца года ВТБ планирует увеличить их число до 20 стран.


нравится (0) не нравится (0)
09 марта в 15:40, просмотров: 1027, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре в выходные ожидается метель, сильный ветер и дожди 1045
  2. ​Топ-5 причин, почему стоит инвестировать в недвижимость Таиланда 773
  3. ​В Тюмени пройдут всероссийские соревнования по сноуборду 761
  4. ​В Тюменской области создано 160 отделений «Движение первых» 758
  5. ​87 процентов многодетных семей Тюменской области обеспечены земельными участками 718
  6. УФАС Югры оштрафовали сургутский аэропорт на 50 миллионов 395
  7. В Сургуте за 2023 год отремонтируют шесть культурных объектов 336
  8. В Югре похоронное пособие увеличилось более чем на тысячу 294
  9. Больше половины югорчан хотели бы отмены ЕГЭ 263
  10. Югорским работодателям помогут в организации мест труда для несовершеннолетних 227
  1. ​Был ли майдан? 12048
  2. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 2255
  3. Пять муниципалитетов ХМАО останутся без телевидения из-за профилактических работ 2092
  4. ​Поразительно, но у Сургута напрочь вымарана часть истории, связывающая его с Обью. Это нужно исправлять воссозданием ареала речпорта 2074
  5. В Сургуте нашли инвестора, который займется реконструкцией «Авроры» 1870
  6. «Нюрнберг»: судебная драма или человеческая история? // Впервые вижу 1800
  7. Повар из Сургута стал участником шоу «Молодые ножи» 1790
  8. ​Стрельба в Нижневартовске: оцепили двор жилого дома 1766
  9. В Сургуте произошел взрыв подсолнечного масла – хозяйку квартиры госпитализировали с ожогами 1659
  10. Губернатор ХМАО экстренно вылетела в Нижневартовск 1633
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16291
  2. ​Был ли майдан? 12048
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9074
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8043
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5775
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5035
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4777
  8. Продажа кирпичей 4154
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4092
  10. Полвека назад в Сургуте… 4030

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика