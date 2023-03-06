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​В Ханты-Мансийском НПФ наградили лучших сотрудников 2022 года

Награждать лучших сотрудников на годовом совещании – уже традиция Ханты-Мансийского НПФ

​В Ханты-Мансийском НПФ наградили лучших сотрудников 2022 года
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

В Ханты-Мансийском НПФ ценят такие качества, как профессионализм и любовь к своему делу. Все сотрудники фонда работают на результат, но всегда есть особо отличившиеся, кого выдвигают на звание «Лучший сотрудник года».

Почетное звание «Лучший сотрудник года» по результатам работы за 2022 год присвоено:

1. Лымаревой Наталье Николаевне – главному юрисконсульту.

2. Афанасьеву Вячеславу Аркадьевичу – начальнику отдела инвестиций.

3. Плотникову Сергею Викторовичу – актуарию.

4. Филимоненко Марии Владимировне – начальнику финансового отдела.

5. Аджелиевой Русалине Назырхановне – главному специалисту отдела по работе с клиентами Нефтеюганского филиала.

6. Овчинниковой Светлане Васильевне – заместителю директора Сургутского филиала.

«Каждый из сотрудников, на своем участке работы, показал высокие результаты и новаторство в реализации задач и проектов, автоматизации процессов и профессиональном росте», – отметила Татьяна Почекайло, председатель комиссии по присуждению наград.


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06 марта в 15:12, просмотров: 939, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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