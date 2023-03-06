«Школа 21» — школа программирования от Сбера, продолжает набор на отборочный интенсив, который запустится 3 апреля. Это финальный отборочный этап, который длится 26 дней, и в рамках которого участники с самого первого дня начинают программировать, и по результатам прохождения будут зачислены на основное обучение.

Уже получено более 2000 заявок на обучение, среди них 80% — жители города Сургут и 20% из других городов и регионов России, средний возраст — 25 лет, самому старшему участнику отбора — 60 лет. Заметно высокий процент женщин — 30%.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Школа 21» - важный проект для Югры. Он решает сразу несколько задач - обучение югорчан и жителей соседних регионов IT-специальностям, подбор квалифицированных кадров для работодателей региона, обучение сотрудников югорских компаний программированию. Причём, требования для подачи заявки на обучение в «Школе 21» минимальны: быть старше 18 и иметь желание обрести новые знания или прокачать свои навыки».».

Набор уже открыт, осталось 100 свободных мест. Заявку можно подать до 24 марта на сайте «Школы 21»: 21-school.ru

На данный момент у «Школы 21» открыты кампусы в Москве, Казани, Новосибирске, в них учатся более 4100 человек из 76 регионов России. Для половины из них это первый опыт в программировании. Более 1800 участников уже трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.