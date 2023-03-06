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​Весной 2023 года грядет бум на загородном рынке жилья: как выбрать участок уже сейчас и по старой цене

Объемы ввода в эксплуатацию загородной недвижимости в России второй год обгоняют показатели сдачи многоэтажных домов

​Весной 2023 года грядет бум на загородном рынке жилья: как выбрать участок уже сейчас и по старой цене
Фото: freepik.com

В 2022 году в стране ввели 102,7 млн кв. м. При этом больше половины — 57,2 млн кв. м. — это частное домостроение, следует из данных Росстата. По сравнению с прошлым годом, доля ИЖС приросла на 10%. В Югре загородный рынок тоже активен. По данным компании «Этажи», в 2022 году количество покупок земли под жилищное строительство выросло на 20,5%.

«Люди строят дома для круглогодичного проживания, отдыха или инвестирования: строительство под сдачу в аренду», — рассказывает Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

При этом эксперты советуют поторопиться с выбором участка. В феврале 2023 года интерес россиян к загородной недвижимости вырос почти в 2 раза, чем в аналогичный период 2022-го. И по прогнозам, в ближайшие месяцы грядет бум сделок в загородном сегменте.

«Спрос разогревают три основных фактора, — рассказывает руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков. — Во-первых, ипотечные программы становятся всё более доступными. Во-вторых, квадратные метры в индивидуальных домах, как правило, в 1,2–2 раза дешевле, чем в городских квартирах. А в-третьих, снизилась стоимость основных строительных материалов, и россияне начали подбор земельных участков для строительства собственного дома».

В Сургуте, по данным Натальи Нестеровой, спрос на участки вырос за прошедшие месяцы 2023 года практически в 3 раза.

«Количество желающих построить свой загородный дом растет в геометрической прогрессии. Сейчас в нашей базе около тысячи земельных участков, даже этого объема для предстоящей весны кажется мало, поэтому, мы активно готовимся к весеннему буму продаж», — отмечает эксперт.

При этом цены на «загородку» растут неравномерно. По словам Натальи Валерьевны, стоимость готовых домов, дач и коттеджей практически не меняется, но на участки под строительство с начала года рост составил уже на 30%. Из-за ажиотажа на рынке, в ближайшие месяцы цены могут подняться до 50%.

Покупатели разделились на 2 категории, одни ищут “подешевле” их интересует стоимость от 250 до 550 тыс рублей, и удаленность от города не имеет значения. Вторые, наоборот, интересуются инфраструктурой, близостью к городу, для них принципиальна площадь и не важна стоимость. в связи с этим, начали набирать популярность и более дорогие участки, стоимостью от 1 миллиона рублей и выше.

Выбор участка — серьезное и ответственное дело. От этого выбора зависит будущий результат и качество жизни. Чтобы ваш будущий дом радовал Вас долгие годы, грунт под домом внезапно не «уехал» или после сделки не оказалось, что земли находятся в охранной зоне, правильнее и безопаснее подбирать объект с квалифицированным специалистом.

«С компанией “Этажи”, невозможно купить „кота в мешке“, мы обязательно расскажем покупателю о возможных рисках того или иного надела, покажем альтернативы, поможем с одобрением ипотеки по выгодной ставке, а также предоставляем полный пакет документов по объекту. Для каждого клиента - покупателя компании “Этажи” , которую мы заказываем к сделке, покупатель получит документ, подтверждающий возможность строительства и дальнейшей беспрепятственной постановки дома на кадастровый учет, оформления статуса жилого дома и прописки. Для собственников преимуществом работы с „Этажами“ станут безопасность сделки, экономия на ипотеке и возможность сделать свою мечту о большом и теплом загородном доме — реальностью», — резюмировала Наталья Нестерова.


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