Новая коммунальная техника начала эксплуатироваться в Ханты-Мансийском районе. Автопарк департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района пополнился шестью коммунальными машинами, четырьмя автоцистернами КАМАЗ, водовозом, двумя гусеничными тракторами и двумя самосвалами.

Договор на приобретение 12 единиц коммунальной техники администрация Ханты-Мансийского района заключила по итогам электронного аукциона с АО «Сбербанк Лизинг».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбербанк всегда реагирует на потребности муниципалитетов. Мы рады поучаствовать в обновлении парка коммунальной техники в Ханты-Мансийском районе. Общая стоимость имущества составила 83 млн. рублей, время финансовой аренды – 3 года. Все приобретенные машины – новые. Больше половины коммунальной техники уже эксплуатируется в Ханты-Мансийском районе, доставка двух тракторов из общего парка коммунальной техники в рамках договора состоится в ближайшее время».

Кирилл Минулин, глава администрации Ханты-Мансийского района:

«Парк коммунальной техники обновлен в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022-2024 годы. Приобретение техники осуществлялось с целью выполнения текущей деятельности предприятием ЖЭК-3 на территории Ханты-Мансийского района».

Эдуард Аскаров, директор филиала АО «СберЛизинг», г.Тюмень:

«Мы ведем активную работу с региональными властями, сотрудничаем в части обновления изношенного и морально устаревшего парка коммунального транспорта. На протяжении прошлого года СберЛизинг реализовал более 160 проектов в сфере коммунального транспорта с региональным государственным сектором объемом более 13 млрд рублей. Есть масштабные планы и на 2023 год».