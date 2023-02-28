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​ВТБ: каждая вторая ипотека оформляется на льготных условиях

ВТБ с начала года оформил свыше 11 тысяч кредитов по льготным ипотечным программам

​ВТБ: каждая вторая ипотека оформляется на льготных условиях
Фото: ВТБ

ВТБ с начала года оформил свыше 11 тысяч кредитов по льготным ипотечным программам. Общий объем сделок уже превышает 70 млрд рублей. Доля госпрограмм в продажах банка достигла 52%, увеличившись с конца 2022 года на 10 п.п.

Наибольшим спросом у заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, пользуются «ипотека с господдержкой-2020» и «семейная ипотека», которые оформили примерно по 5,5 тысяч заемщиков. Объем сделок по первой программе уже превышает 34,5 млрд рублей. В рамках «семейной программы» на покупку объектов в новостройках клиенты ВТБ получили 33,8 млрд рублей с начала года.

«Сегодня драйвером всего рынка недвижимости выступают программы с господдержкой, которые востребованы клиентами за счет низкой ставки. В настоящее время примерно каждую вторую ипотечную сделку ВТБ проводит на льготных условиях, тогда как в конце прошлого года доля госпрограмм составляла только 42%. Основной вклад в положительную динамику внесла модернизация «семейной ипотеки», благодаря которой воспользоваться сниженной ставкой теперь могут в том числе семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. Еще один фактор, расширивший круг заемщиков - обновление условий IT-ипотеки: после перезапуска программы только в ВТБ спрос на нее вырос в три раза», – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что в настоящее время ВТБ фиксирует увеличение активности заемщиков. За первую половину февраля банк нарастил выдачу жилищных кредитов на 20% по сравнению с итоговым показателем января. По оценке ВТБ, схожая тенденция наблюдается на рынке в целом. Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, являются широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотеки. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка клиенты могут от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для заемщиков, которые оформляют онлайн-заявки, в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ.

По «ипотеке с господдержкой-2020» можно получить под 7,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках «семейной программы» банк предлагает от 5,7% (в ДФО - от 4,7%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.


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