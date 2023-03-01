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​Аварийно-спасательное формирование «Транснефть – Сибири» признано лучшим в Тюменской области

Основной задачей НАСФ является ликвидация возможных ЧС

​Аварийно-спасательное формирование «Транснефть – Сибири» признано лучшим в Тюменской области
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) АО «Транснефть – Сибирь» отмечено дипломом первой степени смотра-конкурса «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование Тюменской области» по итогам деятельности в 2022 году. Конкурс организован Главным управлением МЧС региона.

В состав НАСФ предприятия входят 128 человек. Основной задачей формирования является ликвидация возможных ЧС, связанных с выходом нефти и нефтепродуктов в зоне ответственности АО «Транснефть – Сибирь».

Все спасатели обучены действиям в любых нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на производстве, и аттестованы комиссией Министерства энергетики РФ. В распоряжении аварийно-спасательного формирования имеется спецтехника, позволяющая работать в труднодоступных местах и сложных климатических условиях, в том числе, болотоходы, аварийно-восстановительный поезд с вездеходами, грузопассажирскими гусеничными транспортерами-тягачами, передвижной дизель-электростанцией. Для работы на обводненной территории используются плавающие экскаваторы на базе оригинальных шасси-амфибий.

Квалификация персонала и техническое оснащение производственных объектов позволяют своевременно и эффективно реагировать на нештатные ситуации природного характера, обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности. В частности, в прошлом году в пятикилометровой охранной зоне линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций Тюменского, Урайского, Нефтеюганского и Ноябрьского УМН произошло 16 природных пожаров. Все возгорания были ликвидированы.

Главное управление МЧС России по Тюменской области из года в год отмечает деятельность НАСФ АО «Транснефть – Сибирь» на уровне региона при обсуждении вопросов эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокую готовность специализированного подразделения к решению данных задач подтверждают учебно-тренировочные занятия, пожарно-тактические и комплексные учения, проводимые совместно со структурными подразделениями Главного управления МЧС России по Тюменской области на регулярной основе.


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01 марта в 09:11, просмотров: 716, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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