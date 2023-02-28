Первый дом семейного квартала «Азбука» вобрал в себя весь опыт создания комфортного и безопасного пространства для жизни

Первый дом семейного квартала «Азбука» — новое прочтение уже реализованного в 30 микрорайоне проекта. Он вобрал в себя весь опыт создания комфортного и безопасного пространства для жизни.

Дом

Кирпично-монолитный дом расположен внутри микрорайона, вдали от активного городского трафика, где царит атмосфера умиротворения. В обновленной линейке планировок еще больше выбора функциональных квартир площадью от 37,2 м². А для действительно больших семей в продаже появились студии с тремя спальнями!

Дружба

Изюминка проекта — большая, при этом уютная придомовая территория для незабываемого детства с местами для игр, спорта и отдыха. А мягкое резиновое покрытие обеспечит безопасную прогулку и спокойствие родителей.

Забота

С заботой о будущих жителях на первом этаже предусмотрена коммерческая функция. Ежедневные покупки вы сможете совершать, не выходя за пределы дома — это удобно.

Еще одна новинка — колясочная в дизайнерском холле. В ней можно оставлять также велосипеды, самокаты и другие небольшие средства передвижения

А за безопасность в доме отвечают: закрытый двор, система контроля доступа, видеонаблюдение, безбарьерная среда.

Обо всех деталях нового проекта подробнее расскажет менеджер отдела продаж. Записаться на консультацию можно уже сегодня по номеру: +7 (3462) 27-06-33. Специалист презентует новый проект и поможет подобрать планировку.