16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8596   EUR  79,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​ВТБ откроет дежурные офисы в Югре для обслуживания розничных клиентов в праздничные дни

ВТБ установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта

​ВТБ откроет дежурные офисы в Югре для обслуживания розничных клиентов в праздничные дни
Фото: ВТБ

ВТБ установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 193 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Клиенты банка в Югре смогут воспользоваться услугами ВТБ в трех дежурных офисах по адресам: в Сургуте на проспекте Мира, 1, в Ханты-Мансийске на ул. Мира, 52 и в Нижневартовске на ул. Мира,20. Указанные филиалы будут работать 24 февраля с 10 до 18 часов.

Полный перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на сайте ВТБ. 22 февраля обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка в ВТБ Онлайн.

«Напоминаем, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому мы просим клиентов быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать простые правила безопасности, - отметил управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Владимир Шевелев. - Никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений, не отвечайте на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике - сразу прерывайте разговор или переписку и самостоятельно перезвоните в банк».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:20, просмотров: 117, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Увеличили расходы на рестораны и путешествия: Сбер проанализировал траты югорчан за 2022 год 1329
  2. Не стоит народ за «Виагрой» 711
  3. Сургутянка потеряла квартиру и кредитные деньги после звонков мошенников 657
  4. В Нижневартовске в жилом доме обрушился лестничный пролет 630
  5. ​На месторождении в ХМАО рабочего завалило грунтом 625
  6. Югорчанин зарезал свою мать после ссоры 624
  7. ​По Сургуту прокатится «Читающий автобус» 614
  8. Население Ханты-Мансийска вырастет до 110 тысяч 612
  9. ​В Сургуте по просьбе жителей отремонтируют более 2,5 км дорог 602
  10. ​Чемпион мира проведет мастер-класс по вольной борьбе в Нижневартовске 588
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5366
  2. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2665
  3. Продажа кирпичей 2569
  4. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2356
  5. ​Сургут празднует сегодня день рождения 2256
  6. Полвека назад в Сургуте… 2107
  7. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2078
  8. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 2045
  9. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 2041
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1960
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7849
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5366
  3. Лесоповал 3991
  4. Рекорд сорок третьего 3872
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3742
  6. ​Крюк на кладбище 3613
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3515
  8. Проверка на ценности 3384
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3224
  10. Эпидемия рака в Югре? 3218

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика