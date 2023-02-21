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​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Покачей и двух месторождений нефти

Энергетики провели плановый ремонт высоковольтной ЛЭП «Прогресс – Аган»

​«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Покачей и двух месторождений нефти
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» повысила надежность электроснабжения 16 тысяч жителей г. Покачи, а также Покачевского и Северо-Покачевского месторождений нефти, выполнив плановый ремонт высоковольтной ЛЭП «Прогресс – Аган».

В ходе ремонта специалистам пришлось заменить 30-ти метровую опору ЛЭП, расположенную на заболоченной местности, где почва не промерзает даже при температуре воздуха до минус 30 градусов. При этом работы на объекте требовали использования многотонной колесной спецтехники. Для снижения давления многотонных машин на снежно-ледяной покров «Россети Тюмень» использовали металлические «сани» размером 5х20 метров. Распределение веса по настилу позволило безопасно провести работы, в которых энергетики задействовали 7 единиц спецтехники, в том числе автокран и бурильно-сваебойную машину.

Отметим, все работы на линии проведены в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2023/24.


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