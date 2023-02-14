11 февраля по всей Югре прошла «Лыжня России», участие приняло более 15 тысяч человек из 20 городов округа. Ханты-Мансийский НПФ выступил партнером мероприятия и поддержал стремление югорчан к здоровому образу жизни. Подарки от фонда получили победители в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года и всегда пользуется популярностью. С каждым годом все больше любителей активного отдыха от 10 до 70 лет выходят на старт. В Ханты-Мансийске побили рекорд по участникам, в этом году на забег вышло более 1 500 югорчан, а cургутская лыжня собрала более 1 600 участников.

В этот день любителей спорта ждали солнечная погода, хорошее настроение, всевозможные развлечения и, конечно же, лыжи. Перед тем как начался массовый забег, гости праздника могли насладиться различными тематическими зонами: от аквагрима до стрельбы из пневматической винтовки.

В программу соревнований вошли спортивные забеги на дистанциях 5 000 и 10 000 м, а также основной массовый забег протяженностью 1 500 м. На старт вышли учащиеся общеобразовательных организаций, студенты, работники предприятий, общественные деятели, именитые спортсмены и ветераны.

В Ханты-Мансийске прошел забег и для тех, у кого есть питомцы. Таких участников было более 10 человек, а на старт вышли самые разные питомцы – самоедские собаки, мопсы, собаки гончих пород и другие.