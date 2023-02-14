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​ВТБ запустит обратный выкуп золота

ВТБ запустит сервис по обратному выкупу физического золота

​ВТБ запустит обратный выкуп золота
Фото: ВТБ

ВТБ запустит сервис по обратному выкупу физического золота. Услуга станет доступна клиентам, которые приобрели слитки и оставили их на хранении в банке. Обратная реализация золотых активов позволит повысить их инвестиционную привлекательность и увеличить спрос на покупку драгоценного металла. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Обратный выкуп золота будет проходить по котировкам ВТБ на дату сделки за рубли. Чтобы воспользоваться услугой, клиентам банка необходимо обратиться к своему персональному менеджеру и назначить дату подписания договора о продаже. Дополнительная проверка выкупаемых слитков золота не потребуется, так как они хранятся в банке и имеют все необходимые сертификаты качества. Сервис планируется запустить во втором квартале.

«Продажа физического золота нашим клиентам достигла рекордных 34 тонн. В прошлом году ВТБ стал лидером этого рынка, реализовав золотых слитков значительно больше, чем другие банки. Спрос на золото продолжится, и одним из драйверов роста станет запуск обратного выкупа золота. Сервис существенно сэкономит клиентам время, средства и усилия по реализации золота и делает его еще более удобным инвестиционным инструментом. По нашей оценке, это будет одним из основных трендов 2023 года на рынке», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

По итогам 2022 года портфель физического золота состоятельных клиентов ВТБ составил 50 млрд рублей. Во втором полугодии он вырос более чем в 1,5 раза. В текущем году с учетом обратного выкупа портфель будет расти не такими быстрыми темпами и к концу 2023 года достигнет 55 млрд рублей.

Всего после отмены НДС 20% на покупку инвестиционного золота в марте прошлого года ВТБ реализовал около 34 тонн драгоценных слитков. Больше всего клиенты приобрели их в декабре – 4 тонны, что на 20% больше, чем в ноябре. Средний размер сделки составил рекордные 10 кг.

Обратный выкуп доступен в ВТБ для «бриллиантовых корзин», которые клиенты хранят в банке. С начала года инвестиционные бриллианты можно приобрести в банке без НДС 20%. Для покупки доступны редкие индивидуальные экземпляры и наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат – «бриллиантовые корзины».


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